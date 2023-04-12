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НовостиОбщество12 апреля 2023 5:07

Надымчанин выплатил сбитой им на машине девочке 40 тысяч рублей

Мужчина потерял контроль над автомобилем
Марина Прохорова
Надымчанин выплатил сбитой им на машине девочке 40 тысяч рублей

Надымчанин выплатил сбитой им на машине девочке 40 тысяч рублей

Фото: Вера Зенина

Надымская прокуратура помогла местной жительнице взыскать деньги с водителя, сбившего ее дочь. Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, женщина сама обратилась к ним с просьбой о помощи.

Инцидент произошел в ноябре 2022 года. Мужчина, наехавший на ребенка, потерял контроль над автомобилем.

- Водитель не справился с управлением и наехал на девочку, тем самым причинив ей физическую боль и нравственные страдания, - прокомментировали в ведомстве.

В связи с этим прокурор направил в суд иск, требуя взыскать с надымчанина компенсацию морального вреда.

В итоге, выслушав истца и ответчика, суд встал на сторону гособвинителя, полностью удовлетворив его требования. Мужчину выплатил в пользу ребенка 40 тысяч рублей.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Тазовском владелец агрессивной собаки выплатит моральную компенсацию покусанной девочке. Пес был на самовыгуле.