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НовостиНедвижимость12 апреля 2023 4:30

В Новом Уренгое отремонтируют пять школ

Об этом сообщил глава города Андрей Воронов
Марина Прохорова
Фото: Андрей Воронов, соцсети

Фото: Андрей Воронов, соцсети

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов рассказал, какие образовательные учреждения города будут отремонтированы предстоящим летом.

Так, в список вошли школы №1, 7, микрорайонов Лимбяяха, Коротчаево, а также учебный комбинат «Эврика».

- В программу реновации вошли школы, построенные в 80-е - 90-е годы. После проведенных работ в них обновятся кабинеты, фасады и территории - список работ большой, - прокомментировал градоначальник.

Фото: Андрей Воронов, соцсети

Фото: Андрей Воронов, соцсети

Также в городе запланирован ремонт внутриквартальных проездов. В общей сложности дорожники приведут в порядок километр асфальта. Кроме того, запланировано обновление фасадов многоквартирных домов: изменится не только их внешний вид, главный этап работ - утепление. При этом собственники жилья не понесут никаких расходов.