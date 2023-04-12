В Новом Уренгое отремонтируют пять школ

Фото: Андрей Воронов, соцсети

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов рассказал, какие образовательные учреждения города будут отремонтированы предстоящим летом.

Так, в список вошли школы №1, 7, микрорайонов Лимбяяха, Коротчаево, а также учебный комбинат «Эврика».

- В программу реновации вошли школы, построенные в 80-е - 90-е годы. После проведенных работ в них обновятся кабинеты, фасады и территории - список работ большой, - прокомментировал градоначальник.

Фото: Андрей Воронов, соцсети

Также в городе запланирован ремонт внутриквартальных проездов. В общей сложности дорожники приведут в порядок километр асфальта. Кроме того, запланировано обновление фасадов многоквартирных домов: изменится не только их внешний вид, главный этап работ - утепление. При этом собственники жилья не понесут никаких расходов.