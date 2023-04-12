Глава Ноябрьска проверил ход строительства новой поликлиники на 1 400 мест

Фото: Алексей Романов, соцсети

Глава Ноябрьска Алексей Романов побывал на стройплощадке будущей поликлиники. Работы ведет компания «Тюменьтел», сейчас ее специалисты занимаются кладкой стен первой и третьей секций, а на второй - ростверком.

- Темп набран хороший. Поставка материалов производится своевременно, - прокомментировал градоначальник.

Также Алексей Романов отметил, что городу очень нужна новая поликлиника, поскольку в старом здании места уже недостаточно.

Площадь новой поликлиники составит почти 13 тысяч квадратных метров. Ежедневно медучреждение смогут посещать 1 400 человек, оно станет самым крупным медицинским объектом в городе и одним из самых больших в регионе.

Фото: Алексей Романов, соцсети

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в больницу Ноябрьска поступило современное эндоскопическое оборудование. С его помощью можно проводить точнейшие исследования органов желудочно-кишечного тракта.