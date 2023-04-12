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НовостиПроисшествия12 апреля 2023 2:15

В Шурышкарском районе водитель легковушки спровоцировал ДТП и едва не угробил пассажира

Ему оказали медицинскую помощь
Марина Прохорова
Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 11 апреля по улице Набережная в селе Шурышкары.

- Водитель автомобиля «ВАЗ» не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспорта, в результате чего столкнулся с автомобилем «УАЗ». В итоге пассажир «ВАЗ» получил телесные повреждения, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 15 ДТП, а с начала года 1 743, в которых 7 человек погибли и 79 получили травмы, в том числе 6 детей.

Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения соблюдать ПДД. Водителям рекомендуют выбирать безопасную скорость, исходя из погодных условий, а пешеходам - размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.