Фото: правительство ЯНАО

Из Пуровского района в зону СВО отправятся 17 автомобилей. Первую партию из пяти машин - два «УАЗа», «Газель» и две «Нивы» - уже загрузили в автовоз, он доставит транспорт до Ростова-на-Дону. Оттуда его заберут командиры воинских частей. Следующая отправка еще пяти автомобилей запланирована на 13 апреля.

- СВО показала колоссальное единение пуровчан. Помощь оказывают жители всего района. Мы уже отправили для наших солдат более 50 тонн гуманитарной помощи, в том числе пять автомобилей «УАЗ», оказываем финансовую поддержку в части необходимого ремонта машин, которые уже в работе у наших бойцов. До конца апреля планируем отправить всю партию из 17 подготовленных автомобилей, - сказал глава Пуровского района Антон Колодин.

Большинство из отправляемых автомобилей - внедорожники. Всю технику отремонтировали и подготовили к работе в сложных условиях, помогали в этом слесари СТО и студенты Тарко-Салинского колледжа. В ремонтные мастерские они приходили в свободное от учебы время.