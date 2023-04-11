В Ноябрьске молодая мама угодила в открытый канализационный люк, припорошенный снегом

Фото: Ольга Поливарова

В Ноябрьске молодая мама угодила в открытый канализационный люк. По словам девушки, произошло это из-за того, колодец был засыпан снегом и плохо виден.

- Я шла из магазина Магнит с санками и провалилась в люк по колено. Я просто ухватилась за сани с ребенком! После того как я провалилась, люк открылся полностью, - рассказала горожанка.

Также ноябрянка уточнила, что инцидент произошел возле дома №22 по улице Муравленко. В качестве доказательств она прикрепила фото, на которых виден сам колодец и последствия падения.

- На пальто видно, что оно в снегу, а провалилась я по колено, - добавила северянка.

Фото: Ольга Поливарова

В комментариях к посту горожане предположили, что виноват во всем подрядчик, который чистил дорогу и случайно сместил крышку.

Согласились с этой версией и в Ао «Энерго-Газ-Ноябрьск». Представитель компании сообщил, что такие случаи далеко не редкость, а что касается данного колодца, то он уже закрыт.

- В целях безопасности наши специалисты выехали на место и колодец закрыли. Однако он не находится на обслуживании «Энерго-Газ-Ноябрьска». Колодец принадлежит магазину Магнит, - рассказали в организации.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что в Губкинском школьник провалился в трехметровый колодец, который забыл огородить подрядчик. Мальчик смог позвонить маме и рассказать о случившемся.