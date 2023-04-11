Фото: Марина Трескова, соцсети

В Лабытнанги начались работы по сносу старых строений Коми-деревни. Об этом сообщила глава города Марина Трескова.

Напоминаем, что в скором времени на ее месте разместится этнопарк. Для посетителей построят краеведческий музей с ремесленными мастерскими и настоящими чумами, событийная площадка с очагом, восстановленное под старой лиственницей священное место ханты, набережная с беседками, тематическая игровая площадка и чайная.

- Коми-деревня - первое, что видит любой приезжающий в город. Сейчас ее территория представляет собой заброшенное и неблагоустроенное место с пятью деревянными избами, находящимися в аварийном состоянии. Проходило несколько экспертиз, специалистами определено, что отремонтировать постройки невозможно. Но строители приложат все усилия, чтобы воссоздать Коми-деревню, соединив историю этого места с современными элементами благоустройства, - прокомментировала Марина Трескова.

Согласно плану, преобразить Коми-деревню планируется до начала осени.

- Безлюдное место превратится в месторождение тепла, которым так щедро делится город Семи лиственниц, - отметила чиновница.