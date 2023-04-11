Ямальские депутаты подготовили предложения в федеральный проект закона о северном завозе

Фото: Законодательное Собрание ЯНАО

Ямальские депутаты поддержали проект федерального закона о севером завозе. Он разработан по поручению Президента Владимира Путина и направлен на создание правовых и организационных основ ежегодных государственных мероприятий, необходимых для жизнеобеспечения северных территорий.

- Этот законопроект принципиален для Крайнего Севера, так как от своевременного и качественного северного завоза в буквальном смысле слова зависит жизнь многих населенных пунктов. Важно, что в документе прописывается распределение полномочий по завозу между уровнями власти, - прокомментировал спикер Законодательного Собрания ЯНАО Сергей Ямкин.

Также парламентарий уточнил, что депутаты внесли ряд своих предложений. Одно из них - определение регионального координатора северного завоза, его функций и полномочий.

На данный момент базовым законом предлагается закрепить понятия «территории северного завоза» и «территории с ограниченными сроками завоза грузов». Также в документе четко распределены полномочия между федеральными, региональными и муниципальными властями, устанавливается понятие «единый федеральный координатор северного завоза» и «единый морской оператор северного завоза».

Кроме того, в вводятся три категории грузов. Для мониторинга их движения планируется создать федеральную госинформсистему «Северный завоз». Она должна обеспечить обработку и анализ информации о северном завозе и своевременное выявление рисков возникновения сбоев в поставках.

Маршрут и график движения судов будут утверждаться федеральным координатором северного завоза по согласованию с единым морским оператором северного завоза.

Проект базового закона принят Госдумой в первом чтении 22 марта 2023 года, сейчас регионы вносят свои предложения. Ожидается, что его принятие обеспечит бесперебойное снабжение, сокращение сроков доставки и снижение стоимости товаров за счет оптимизации логистики.