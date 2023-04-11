Ямал обеспечит отдыхом на черноморском побережье 640 детей из Волновахи Фото: Вера Зенина

Ямал обеспечит отдыхом на черноморском побережье 640 детей из Волновахи от 7 до 17 лет. Округ покроет расходы по оплате трансфера, проживания, питания детей и сопровождающих.

Ребята отправятся в лагерь «Юбилейный», расположенный в Краснодарском крае. Всего запланировано две смены: с 24 июня по 14 июля и с 17 июля по 6 августа.

Дети будут проживать в корпусах с современной отделкой, питаться пять раз в день по системе «шведский стол», проходить оздоровительные процедуры и участвовать в активных мероприятиях на свежем воздухе.

Напоминаем, что предстоящим летом в лагерях Краснодарского края и Тюменской области оздоровятся 6 211 ямальских детей. Все путевки предоставляются бесплатно, родители оплачивают только трансфер до лагеря. Сопровождением юных северян в дороге будут заниматься авиаволонтеры.

Для ребят подготовили культурно-тематическую и оздоровительную программы: впервые пройдут билингвальные смены для 200 ребят, во второй раз - инклюзивная смена для 50 детей и другие.