Ямал
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 апреля 2023 10:35

Ямал обеспечит отдыхом на черноморском побережье 640 детей из Волновахи

Ребята отправятся в лагерь «Юбилейный», расположенный Краснодарском крае
Марина Прохорова
Ямал обеспечит отдыхом на черноморском побережье 640 детей из Волновахи

Ямал обеспечит отдыхом на черноморском побережье 640 детей из Волновахи

Фото: Вера Зенина

Ямал обеспечит отдыхом на черноморском побережье 640 детей из Волновахи от 7 до 17 лет. Округ покроет расходы по оплате трансфера, проживания, питания детей и сопровождающих.

Ребята отправятся в лагерь «Юбилейный», расположенный в Краснодарском крае. Всего запланировано две смены: с 24 июня по 14 июля и с 17 июля по 6 августа.

Дети будут проживать в корпусах с современной отделкой, питаться пять раз в день по системе «шведский стол», проходить оздоровительные процедуры и участвовать в активных мероприятиях на свежем воздухе.

Напоминаем, что предстоящим летом в лагерях Краснодарского края и Тюменской области оздоровятся 6 211 ямальских детей. Все путевки предоставляются бесплатно, родители оплачивают только трансфер до лагеря. Сопровождением юных северян в дороге будут заниматься авиаволонтеры.

Для ребят подготовили культурно-тематическую и оздоровительную программы: впервые пройдут билингвальные смены для 200 ребят, во второй раз - инклюзивная смена для 50 детей и другие.