На Ямале 11 апреля 2023 года коронавирусом заболели еще 27 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 27 человек. С начала периода количество заболевших достигло 155 558.

При этом в больницы региона госпитализировано 4 человека, выздоровели 37 северян. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 1 064 ямальца.

В России выявлено 5 932 человека с COVID-19, госпитализировано 1 282 россиянина. Всего в стране зарегистрировано 22 727 542 случая. Излечились от коронавируса 9 772 жителя, а 38 - скончались.