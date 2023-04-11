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НовостиЗдоровье11 апреля 2023 9:09

На Ямале 11 апреля 2023 года коронавирусом заболели еще 27 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 11 апреля 2023 год
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 27 человек. С начала периода количество заболевших достигло 155 558.

При этом в больницы региона госпитализировано 4 человека, выздоровели 37 северян. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 1 064 ямальца.

В России выявлено 5 932 человека с COVID-19, госпитализировано 1 282 россиянина. Всего в стране зарегистрировано 22 727 542 случая. Излечились от коронавируса 9 772 жителя, а 38 - скончались.