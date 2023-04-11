Глава Ямальского района вручил жене погибшего бойца Руслана Алиева орден Мужества

Фото: Андрей Кугаевский, соцсети

Глава Ямальского района Андрей Кугаевский вручил жене погибшего бойца Руслана Алиева орден Мужества. Почетную награду северянин получил за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

- Выражаю искреннюю благодарность родителям за сына, которого они воспитали настоящим героем, мужественным и храбрым человеком. Он отдал жизнь, защищая интересы своей Родины. Его подвиг будет навсегда вписан в историю нашего района и страны, - сказал управленец.

Рустам Батырбекович был одним из тех, кто пошел добровольно исполнять воинский долг. В зоне СВО он служил в звании гвардии сержанта, был стрелком парашютно-десантной роты парашютно-десантного батальона в Херсонской области и Каховке.

Жизнь мужчины оборвалась 29 августа 2022 года в Новоалександровке.