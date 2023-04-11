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Жительница Шурышкарского района отправится в колонию за неуплату алиментов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее женщина была осуждена по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата алиментов на содержание несовершеннолетних детей). Тогда ей назначили наказание, не связанное с лишением свободы. Северянку отправили на полгода на исправительные работы с удержанием 10% от заработной платы в доход государства.

Однако горе-мать не оправдала оказанного судом доверия. Отработав всего два дня, она перестала выходить на работу и была уволена за прогул. Кроме того, женщина не явилась в уголовно-исполнительную инспекции для трудоустройства в другую организацию.

В связи со всем вышеперечисленным, а также с учетом позиции прокурора, суд заменил ей неотбытую часть наказания (5 месяцев и 28 дней) на реальное лишение свободы в колонии-поселении. Там северянка пробудет 1 месяц и 29 дней.