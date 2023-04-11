В Красноселькупском районе обнаружили избушку с незаконно застреленными зверями

Фото: УМВД России по ЯНАО

Полицейские Красноселькупского района возбудили уголовное дело по факту незаконной охоты на пушного зверя. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, тела животных были обнаружены на чердаке избушки, находящейся на берегу озера Ыпкыльто (в 80 километрах от райцентра).

- Были обнаружены и изъяты невыделанные шкуры пушных зверей: по четыре штуки лисицы и соболя, три штуки росомахи, песец - две штуки и норка - одна штука. Кроме того, внутри находилось двуствольное ружье 12 калибра и патроны, - прокомментировали в ведомстве.

Фото: УМВД России по ЯНАО

Согласно расчету, представленному региональным департаментом природных ресурсов и экологии, сумма ущерба, нанесенная государству, составила 108 800 рублей.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». Преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.