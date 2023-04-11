Житель Губкинского вырастил в квартире плантацию запрещенных растений

Фото: УМВД России по ЯНАО

В Губкинском возбудили уголовное дело в отношении местного жителя 1982 года рождения, обвиняемого в выращивании и хранении конопли. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Выйти на мужчину удалось в ходе оперативно-розыскных мероприятий. При осмотре его жилища оперативники обнаружили 38 кустов подозрительного растения, а также четыре пакета с высушенным растением.

Фото: УМВД России по ЯНАО

- Согласно заключению эксперта, изъятое оказалось коноплей массой более 61 грамма. По словам задержанного, запрещенные вещества он хранил для личного потребления, без цели сбыта, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас северянин находится под подпиской о невыезде и обвиняется по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», а также ч. 1 ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства».