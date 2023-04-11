В Тарко-Сале осудят сотрудника дорожной организации, который за взятку освобождал осужденных от обязательных работ

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В Пуровском районе осудят работка дорожно-строительного управления, не брезговавшего взятками. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Мужчина брал деньги от людей, отправленных на обязательные работы за совершение преступлений. Получив своего рода вознаграждение, он отмечал в табеле, будто бы осужденные выполняют предписание суда.

Так, в 2019 году он получил от местного жителя, приговоренного к 380 часам обязательных работ, 26 тысяч рублей. А с 2018 по 2019 годы ему заплатили 40 и 29 тысяч рублей. За эти суммы подозреваемый также освободил мужчин от фактического исполнения наказаний. Затем, в ходе расследования, было выявлено еще два эпизода преступления. В итоге злоумышленник получил 137 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия трое из пяти взяткодателей активно способствовали раскрытию дела и сами обратились в правоохранительные органы. В связи с этим уголовное преследование в отношении них прекращено.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств вины мужчины, его будут судить по ч. 3 ст. 290 УК РФ по пяти эпизодам (получение взятки в значительном размере).