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Ледоход на ямальских реках ожидается раньше срока. Об этом сообщил руководитель Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артем Кошкин.

По его словам, сейчас реки плотно скованны льдом, но уже на следующей неделе температура поднимется до нуля градусов и затем станет только расти. Из-за того, что погода будет относительно теплой, ледоход на Оби в районе Салехарда ожидается раньше, чем обычно.

Напоминаем, что средняя многолетняя дата ледохода для окружной столицы - 24 мая, в этом году подвижки на реке ожидаются на 2-5 дней раньше, то есть примерно в 20-х числах.

Отметим, что сейчас толщина льда на реках меньше привычных показателей. Исключения составляют реки близ Салехарда, Питляра и Уренгоя, на них толщина ледяной корки выше нормы на 10%.