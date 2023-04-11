В Новом Уренгое водитель иномарки спровоцировал ДТП и едва не угробил пассажира

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 10 апреля на перекрестке улиц Магистральная - 26 съезд КПСС в Новом Уренгое.

- Около 6:35 утра водитель автомобиля «Мазда», поворачивая на лево на регулируемом перекрестке, не уступил дорогу автомобилю «Киа», имевшему преимущество в движении. В результате ДТП пассажир «Мазды» получил травмы, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 18 ДТП, а с начала года 1 725, в которых 7 человек погибли и 78 получили травмы, в том числе 6 детей.

Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения соблюдать ПДД. Водителям рекомендуют выбирать безопасную скорость и быть внимательнее на дорогах, а пешеходам - размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.