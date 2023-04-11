Ямал
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНедвижимость11 апреля 2023 2:50

Глава Нового Уренгоя рассказал о масштабной программе по обновлению фасадов многоквартирных домов

Работы начнутся летом
Марина Прохорова
Фото: Андрей Воронов, соцсети

Фото: Андрей Воронов, соцсети

Предстоящим летом в Новом Уренгое запланированы масштабные работы по обновлению фасадов многоквартирных домов. Как сообщил глава города Андрей Воронов, всего в программу реновации войдут 70 зданий.

Первыми обновят фасады по следующим адресам: проспект Ленинградский, д. 4, д. 4а, д. 4б, д. 4в; микрорайон Юбилейный, д. 1/2, д. 1/3, д. 1/4, д. 1/5, д. 4/2, д. 5/1, д. 5/2.

- Изменится не только внешний вид, главный этап работ - утепление. При этом собственники жилья не понесут никаких расходов, - отметил управленец.

Фото: Андрей Воронов, соцсети

Фото: Андрей Воронов, соцсети

Какой будет результат, уже известно. Достаточно взглянуть на дом №11 по улице Губкина и дом №17 на проспекте Ленинградский, преобразившиеся в прошлом году.