Фото: администрация Ямальского района

В Яр-Сале 36 семьям торжественно вручили ключи от новых квартир. Они переехали в трехэтажный дом на улице Худи Сэроко, сообщил глава Ямальского района Андрей Кугаевский.

- Долгожданное и радостное событие! За последние несколько лет это первое переселение из авариек, из-за пандемии темпы строительства замедлялись. Для нас важно, чтобы каждый житель, проживающий в аварийном доме, имел свой безопасный и уютный уголок, - подчеркнул управленец.

Фото: администрация Ямальского района

Все квартиры теплые, светлые, с отделкой, сантехникой и кухонными плитами. Сам дом оборудован круглосуточным видеонаблюдением и домофонами, имеются подъемники для маломобильных жителей, колясочные. Во дворе оборудованы детская и спортивная площадки.

До конца этого года в Ямальском районе из аварийного фонда расселят более 100 семей. Сейчас на стадии строительства 14 домов на 420 квартир.