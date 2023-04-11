На Ямале 11 апреля 2023 пойдет снег

Погода на Ямале на 11 апреля Фото: Вера Зенина

Во вторник, 11 апреля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью -24…-29 градусов, при натекании облачности -14...-19. Днем -11…-16 градусов, местами -18...-23.

В Салехарде: облачно и небольшой снег. Температура ночью -19 градусов, днем -14. Ветер 5-6 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: