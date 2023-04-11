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НовостиПроисшествия11 апреля 2023 0:00

На Ямале 11 апреля 2023 пойдет снег

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 11 апреля 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 11 апреля

Погода на Ямале на 11 апреля

Фото: Вера Зенина

Во вторник, 11 апреля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью -24…-29 градусов, при натекании облачности -14...-19. Днем -11…-16 градусов, местами -18...-23.

В Салехарде: облачно и небольшой снег. Температура ночью -19 градусов, днем -14. Ветер 5-6 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО