В Ноябрьске поисковый отряд «Северный корпус» пополнился 23 бойцами

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске завершились соревнования среди кандидатов, желающих вступить в поисковый отряд «Северный корпус». Как отметили в городской администрации, мероприятие прошло в рамках открытия «Вахты Памяти - 2023».

Состязания включали в себя практическую и теоретическую части. Сначала кандидаты знакомились с Кодексом чести и Заповедями поисковика, а затем сдавали тестирование, состоящее из 30 вопросов. Также ребята показали свою физическую подготовку.

По итогам соревнований в отряд вступили 23 человека. Бойцы зачитали клятву Поисковика, получили удостоверения, шевроны, береты и именные медальоны.

Кроме того, действующие бойцы городского поискового отряда были награждены медалями «За активное участие в поисковой деятельности».