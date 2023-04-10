Знаменитые спортсмены приедут в Новый Уренгоя для участия в «Ямальских встречах»

Фото: страницы Ильи Авербуха и Михаила Асташова в ВК

Через несколько недель, 28 апреля, в Новом Уренгое пройдут еще одни «Ямальские встречи». На этот раз город посетят именитые спортсмены - фигурист, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух и чемпион летних Паралимпийских игр 2020 в Токио, велогонщик Михаил Асташов.

Встреча с Ильей Авербухом пройдет на катке «Льдинка». Спортсмен расскажет, как достигать поставленных целей, воплощать в жизнь успешные проекты и оставаться востребованным в мире высокой конкуренции. Сегодня он ведет свой бизнес, продюсирует ледовое шоу и занимается тренерской деятельностью.

Пообщаться с Михаилом Асташовым можно будет во дворце спорта «Звездный».

Совместная встреча Ильи Авербуха и Михаила Асташова с ямальцами пройдет в 19:00 в городском дворце культуры «Октябрь».