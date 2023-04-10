Глава Шурышкарского района вручил сертификаты на маткапитал жителям отдаленных сел

Фото: Олег Попов, соцсети

Глава Шурышкарского района Олег Попов вручил сертификаты на маткапитал жителям сел Горки и Лопхари. Заветные документы он выдал семьям во время рабочей поездки.

- Сразу 14 сертификатов на региональный материнский капитал вручили в Горках и Лопхарях, - прокомментировал он.

Всего с начала 2023 года в муниципалитете выдано 23 таких сертификата. При рождении второго малыша семьи получают по 150 тысяч рублей, а при появлении на свет третьего и последующего детей - 500 тысяч рублей. Эти средства родители могут направить на улучшение жилищных условий или оплату медицинских услуг.

Напоминаем, что в прошлом году власти приняли решение выдавать маткапитал жительницам Ямала, зарегистрировавшим рождение малыша в другом регионе. Главное условие - на момент рождения ребенка мать должна проживать на Ямале не менее одного года.