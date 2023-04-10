На Ямале 10 апреля 2023 года коронавирусом заболели еще 25 человек

Погода на Ямале на 10 апреля Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 25 человек. С начала периода количество заболевших достигло 155 531.

При этом в больницы региона госпитализировано 3 человека, выздоровели 25 северян. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 1 064 ямальца.

В России выявлено 6 622 человека с COVID-19, госпитализировано 467 россиян. Всего в стране зарегистрировано 22 721 610 случаев. Излечился от коронавируса 6 981 житель, а 34 - скончались.