На Ямале остались нераспределенные разрешения на добычу бурового медведя в весенний сезон Фото: Вера Зенина

Через два дня на Ямале состоится открытие весеннего сезона охоты на бурового медведя, однако до сих пор остались нераспределенные разрешения на его добычу. Об этом сообщили в региональном департаменте природных ресурсов и экологии.

На данный момент имеются 408 разрешений, из которых 60 приходятся на Надымский район, 81 - на Красноселькупский,63 - на Приуральский,106 - на Пуровский, 14 - на Тазовский и 84 - на Шурышкарский.

Также в ведомстве рассказали о правилах, которые нужно соблюдать, выйдя на охоту. Так, запрещается добыча медведей возрастом до года и самок с медвежатами 2023 года рождения. Кроме того, нельзя применять петли и патроны, снаряженные дробью или картечью.

Напоминаем, что в начале апреля в регионе начался прием заявок на разрешение добычи лося и бурого медведя на следующий период. Охотиться на этих животных в округе разрешат с 1 августа 2023 года до 10 января 2024 года. Крайний срок подачи - 30 апреля.