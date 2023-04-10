Кабинет флюорографии в новоуренгойской поликлинике №2 закроется на техобслуживание

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

Кабинет флюорографии в новоуренгойской поликлинике №2 не будет работать несколько дней. Об этом сообщили в пресс-службе городской больницы.

«Внимание! 12 и 19 апреля кабинет флюорографии поликлиники №2 не работает. Будьте внимательны! Не планируйте проведение процедуры на данное время», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

В эти дни аппарат будет находиться на техническом обслуживании. Это необходимо для того, чтобы техника оставалась исправной и не ломалась.

Также напоминаем, что с начала апреля изменился график работы кабинета. Ознакомиться с ним можно по ссылке.