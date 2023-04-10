С начала года в Салехарде увеличилось количество ДТП

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В пресс-службе салехардского ОМВД огласили статистику аварий за первый квартал 2023 года. Так, за прошедший период возросло число ДТП - на 9,18 % или с 185 до 202.

А вот количество аварий, в которых погибли или ранены люди, напротив, снизилось на 55,5% - 4 против 9. В 2022 году было зафиксировано 12 аварий.

- Анализ статистических данных ДТП показывает, что основная причина происшествий на дорогах - нарушение водителями правил дорожного движения. В основном это несоблюдение очередности проезда перекрестков и нарушение требований сигнала светофора, - прокомментировали в ведомстве.

Также автоинспекторы напомнили горожанам об опасности самокатов, роликов, скутеров и других средств индивидуальной мобильности. Они способны развивать значительную скорость, в результате чего человек может не справиться с управлением и получить травму.