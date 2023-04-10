Игра в снежки и этнобиатлон: на Ямале впервые пройдет фестиваль зимних игр

Фото: департамент по физической культуре и спорту ЯНАО

На Ямале впервые состоится фестиваль зимних игр. Как сообщили в региональном департаменте по физической культуре и спорту, мероприятие пройдет 14 и 15 апреля, а съедутся на него жители всего региона.

Спортсменов ждет насыщенная спортивная программа из пяти состязаний: волейбол на снегу, хоккей в валенках, «снежки», этнобиатлон и велозаезд на снегу.

Фестиваль разделен на две географические зоны: «Запад» в Салехарде и «Восток» в Ноябрьске. В окружной столице встретятся команды из Салехарда, Лабытнанги, Надыма, Ямальского, Шурышкарского и Приуральского районов . В Ноябрьске бороться за победу будут спортсмены из Губкинского, Ноябрьска, Муравленко, Нового Уренгоя Тазовского, Пуровского и Красноселькупского районов.

К участию в соревнованиях допускаются команды составом не более 20 человек, из которых не менее 50% - женщины.

Команды, занявшие призовые места в спортивных видах программы, будут награждены кубками и дипломами, а участники - медалями и дипломами.