В Антипаюте осветили храм в честь апостола Андрея Первозванного

Фото: салехардская епархия РПЦ

В селе Антипаюта осветили храм в честь апостола Андрея Первозванного. Об этом сообщили в пресс-службе салехардской епархии РПЦ.

- Событие приурочили к светлому празднику Благовещения Пресвятой Богородицы. Провел обряд и праздничную службу владыка Николай, - рассказали в епархии.

Также владыка поздравил с этим событием всех православных христиан Тазовского района.

Фото: салехардская епархия РПЦ

Напоминаем, что в скором времени еще один храм появится в селе Гыда. Сейчас готовится его сруб, а стройматериалы доставят во время навигации, так что здание начнут монтировать уже этим летом.

А в окружной столице, тем временем, продолжают возводить самый большой храмовый комплекс на Ямале. На днях строители приступили к облицовке входных групп.