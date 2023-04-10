Школьники из Ноябрьска и Муравленко примут участие в финале интеллектуального турнира «Умножая таланты»

Фото предоставлено компанией «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». Автор: Юлианна Фальш.

На Ямале подвели итоги регионального этапа интеллектуального турнира «Умножая таланты», который вот уже восемь лет проходит в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».

В этом году заявки на участие подали более 260 школьников из Ноябрьска, Муравленко и Ханымея. И это рекордное число за всю историю проведения турнира.

К решающему состязанию регионального этапа допустили 7 команд. Их участники презентовали свои исследования по направлениям «ИТ», «Инжиниринг» и «Нефтехимия», в номинации «Математика» было отдельное соревнование. Кейсы участников оценивала экспертная комиссия, в состав которой вошли представители «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» и образовательного центра «Сириус».

Темы для исследовательских работ ребята выбрали совсем не школьные. Они искали новые способы выявления дефектов на трубопроводах, изобретали методы борьбы с коррозией, предложили идею создания роботизированной лаборатории и метод использования беспилотных летательных аппаратов для поиска товара на складах.

Так, Виктория Голодько, Влада Онкурова и Анастасия Шалаевская из ноябрьской школы № 6 презентовали свой метод предотвращения отложений при добыче и транспортировке нефти. При этом восьмиклассницы весьма креативно подошли к подаче своего проекта – не просто рассказали о нем, но и изготовили макет. Все это помогло участницам команды «78 элемент» войти в число победителей.

– Как на отборочном, так и на региональном этапах у нас были очень интересные задания. Мы прошли обучение, узнали много нового, познакомились с ребятами из других команд и с головой погрузились в «нефтянку». Во время участия в турнире у нас возникла идея связать с этой сферой свою будущую профессию, – рассказала капитан команды «78 элемент» Виктория Голодько.

В итоге в список победителей регионального тура вошли две команды из Ноябрьска – это представители школы № 6 и гимназии № 1, а еще команда многопрофильного лицея Муравленко. В номинации «Математика» лучшими стали Максим Ломсаргис, Лейсан Хабибуллина и Елизавета Котлярова из Муравленко, а также Ильнар Юсупов и Кирилл Покосов из Ноябрьска.

Все ребята получили право участвовать в финале турнира «Умножая таланты», который состоится в апреле в Санкт-Петербурге. Школьники будут бороться не только за звание победителя, но и за возможность получить дополнительные баллы при поступлении в вузы.

– Турнир «Умножая таланты» – это задел на будущее. Мы пытаемся увлечь школьников интересными задачами и знакомим их с современными профессиями изнутри. Надеемся, что такое интеллектуальное состязание поможет ребятам определиться с будущей профессией, и через несколько лет они пополнят ряды наших инженеров, – сказал генеральный директор «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» Алексей Огородов.