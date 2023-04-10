Владимир Путин наградил подшефный авиаполк Нового Уренгоя почетным званием «гвардейский»

Фото: администрация Нового Уренгоя

Президент РФ Владимир Путин присвоил подшефной части Нового Уренгоя - челябинскому авиаполку - почетное звание «гвардейский». Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов», - говорится в документе.

Фото: администрация Нового Уренгоя

Речь идет о военных летчиках подразделения, дислоцированного на челябинском аэродроме «Шагол». Почетным званием ребят наградили за героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов.

Напоминаем, что полк был образован в 2016 году, а в 2019-ом - награжден орденом Суворова за высокие показатели в боевой подготовке и мужество личного состава.