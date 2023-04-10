Надымское предприятие выплатило семье погибшего работника 4 миллиона рублей Фото: Вера Зенина

Надымская прокуратура взыскала с ООО «НПП «ЗападУралНефть» многомиллионную компенсацию морального вреда в пользу семьи погибшего рабочего. Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, трагедия произошла в августе 2021 года на территории нефтяной перекачивающей станции. Тогда погибли три человека, еще двое получили травмы.

- Причиной несчастного случая стало нарушение технологического процесса ведения работ, а также требований охраны труда и техники безопасности, - прокомментировали в надзорном органе.

Один из погибших оказался отцом детей 2019-го и 2020-го годов рождения. В связи с этим прокурор направил в суд иск, требуя выплатить в пользу малышей компенсацию морального вреда - 4 миллиона рублей.

В итоге суд полностью удовлетворил требования прокурора. И, спустя девять месяцев, деньги были выплачены.