В Пурпе прихожане храма собрали пасхальные подарки для бойцов СВО

Фото: православный приход храма в Пурпе

В поселке Пурпе прихожане православного храма собрали пасхальные подарки для бойцов спецоперации.

- В преддверии Пасхи прихожане нашего храма собрали небольшие подарочки защитникам СВО. Испекли и расписали более 200 штук имбирных пряников и сделали столько же пасхальных свечей. Наши защитники должны помнить, что о них заботятся и ждут дома, - прокомментировали в храмовом приходе.

Все собранные подарки доставят солдатам в ближайшее время.

Фото: православный приход храма в Пурпе

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что активисты новоуренгойского общества инвалидов подключились к сбору гуманитарной помощи для участников СВО. Не желая сидеть без дела, они изготовили 240 гигиенических комплектов «сухой душ».