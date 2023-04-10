Из Приуральского района в зону СВО отправятся два автомобиля

Фото: администрация Приуральского района

Приуральский район собирается отправить в зону СВО сразу две машины. Но, как отметил глава муниципалитета Иван Сакал, чтобы задумка стала реальной, необходима финансовая поддержка со стороны ямальцев.

- Инициативными земляками и штабом «Мы вместе» начата работа по отправке в зону СВО автомобилей повышенной проходимости. В связи с этим объявлен сбор денежных средств, - сказал управленец.

Помочь воинам-приуральцам под силу каждому. Перечислить денежные средства можно, используя QR-код. Он ведет на счет, открытый общественным движением «Возрождение».

- Глубоко убежден, совместными усилиями мы сможем помочь нашим военнослужащим достигнуть поставленных задач. Победа будет за нами, - добавил Иван Сакал.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что из Ноябрьска в зону СВО отправятся пять автомобилей. Машины купили благодаря неравнодушным жителям и предпринимателям.