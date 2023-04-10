Фото: Алексей Титовский, соцсети

Салехард готовится к проведению молодежного форума «ПроФормат». Об этом заявил глава города Алексей Титовский.

Мероприятие пройдет с 22 по 23 апреля. В эти дни с ребятами будут работать лучшие спикеры в области туризма, волонтерства, менеджмента, патриотизма и современных творческих направлений.

Перечень площадок: «ПРОТуризм», «ПРОПатриот», «ПРОДобро», «ПРОПервый» и «ПРОЭксперт».

В прошлом году участие в форуме приняли более 200 молодых людей, подав заявки. Сейчас возможность присоединиться к главному молодежному событию города есть у всех есть, ведь регистрация уже началась.

Кстати, открытие форума состоится в новом здании Салехардского центра молодежи, где недавно завершился ремонт.

- Уверен, многие уже оценили яркую вывеску. И внутри - очень круто, - отметил градоначальник.