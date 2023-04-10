В надымском аэропорту открыли барельеф с изображением Виктора Черномырдина

Фото: администрация Надымского района

В надымском аэропорту торжественно открыли барельеф с изображением Виктора Черномырдина. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Гостями торжественного мероприятия стали сын политика Андрей Черномырдин, а также ветераны газовой промышленности, гражданской авиации и учащиеся «Газпром-классов».

Конструкцию с изображением Виктора Степановича разместили в отремонтированном зале регистрации. Кстати, теперь в нем можно больше узнать об истории города, прочитав информацию постоянно действующей экспозиции, разместившейся на первом этаже здания.

Фото: администрация Надымского района

- Как вы знаете, совсем недавно указом президента России Владимира Путина самому аэропорту присвоено имя Виктора Степановича. И это справедливо, ведь он внес весомый вклад в развитие Надыма - города газовиков. Крайний Север был близок ему, он знал, в каких суровых условиях живут и трудятся люди, - отметил глава муниципалитета Дмитрий Жаромских.

Напоминаем, что в скором времени у аэропорта построят привокзальную площадь.