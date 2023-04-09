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НовостиОбщество9 апреля 2023 11:57

В Салехарде 9 апреля строители приступили к облицовке порталов Храма Преображения Господня

В алтарной части собора начали устанавливать над престолом сени
Серафима Краснова
Фото: скриншот видео департамента строительства ЯНАО.

Фото: скриншот видео департамента строительства ЯНАО.

Собор в ЯНАО начали преображать. На сегодняшний день строители приступили к облицовке входных групп, рассказали в пресс-службе департамента строительства и жилищной политики автономного округа.

- В Храме Преображения Господня в Салехарде, начаты работы по облицовке входных групп архитектурными элементами из фибробитона. Этот материал лёгкий, твёрдый, устойчив к любым погодным условиям, - уточняют в департаменте.

Также в алтарной части собора начали устанавливать над престолом сени, в другом месте – завершается монтаж синтрона. Позже специалисты приступят к установке мебели и иконостаса.