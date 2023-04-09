Самолет из Ноябрьска получил техническую неисправность с передней стойкой при посадке в Уфе

Полет осуществляла авиакомпания «Ямал». Фото: Татьяна Коркина

У самолета, который следовал из Ноябрьска в аэропорт Уфы, возникли проблемы с передней стойкой. После посадки, по окончании пробега КВС доложил, что не может самостоятельно освободить ВПП, по причине ограниченного управления передней стойкой шасси ВС, требуется тягач.

Полет осуществляла авиакомпания «Ямал».

- Экипаж 2/2, пассажиров 50 человек, опасного груза нет. Метеоусловия хорошие, ВПП сухая, КСц 0,6. В 11.03 посадка ВС благополучно. В 11.05 РП БЦ ОрВД объявлен сигнал «ТРЕВОГА», код «ЗЕЛЕНЫЙ», квадрат сбора АСК Е3, вызван тягач на ИВПП-2, - уточняют в Telegram-канале «Авиаинцидент».

Воздушное судно RRJ-95 летело по маршруту Ноябрьск – Уфа.