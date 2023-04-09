Актер Денис Дорохов в социальных сетях поддержал ямальскую команду нового комедийного сериала

Фото: Денис Дорохов / страница в социальной сети "ВКонтакте".

Популярный российский актер Денис Дорохов сделал заявление к команде, которая работает над сериалом в Салехарде. Напомним, в Северном регионе проходят съемки комедийного сериала для федерального телеканала.

На кадрах, которые опубликовал Дорохов в своем Telegram-канале, актер говорит, что проект называется «Ту мач». Сейчас он и его команда работает с талантливыми ямальцами.

Денис Дорохов пожелал удачи перспективным ребятам. Пока сюжет сериала, отметил актер, находится в секрете, но скоро станет все известно.