Ямал
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 апреля 2023 5:43

Актер Денис Дорохов в социальных сетях поддержал ямальскую команду нового комедийного сериала

Денис Дорохов пожелал удачи перспективным ребятам
Серафима Краснова
Фото: Денис Дорохов / страница в социальной сети "ВКонтакте".

Фото: Денис Дорохов / страница в социальной сети "ВКонтакте".

Популярный российский актер Денис Дорохов сделал заявление к команде, которая работает над сериалом в Салехарде. Напомним, в Северном регионе проходят съемки комедийного сериала для федерального телеканала.

На кадрах, которые опубликовал Дорохов в своем Telegram-канале, актер говорит, что проект называется «Ту мач». Сейчас он и его команда работает с талантливыми ямальцами.

Денис Дорохов пожелал удачи перспективным ребятам. Пока сюжет сериала, отметил актер, находится в секрете, но скоро станет все известно.