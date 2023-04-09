В Ноябрьске на Изыскателей с начала 2023 года сдали в эксплуатацию 5 домов и возводят таунхаусы

Четырехэтажное здание из 96 квартир появится на перекрестке улиц Изыскателей и Шевченко. Фото: Татьяна Коркина

В Ноябрьске продолжается активное возведение жилья. Перспективными планами поделился в социальных сетях мэр города Алексей Романов. Новый микрорайон из 18 многоквартирных домов появится на улице Изыскателей.

Дома сдадут в пределах улиц проспект Мира – Шевченко. Новый микрорайон предназначен для 1188 семей, которые раньше проживали в аварийном жилье. Только за три месяца 2023 года в Ноябрьске сдали в эксплуатацию пять домов с 250 квартирами.

Четырехэтажное здание из 96 квартир появится на перекрестке улиц Изыскателей и Шевченко. Специалисты на сегодняшний день подготовили свайное поле.