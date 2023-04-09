День 9 апреля 2023 года станет самым ветреным и морозным в ЯНАО с начала месяца

Из-за непогоды и ветра температура воздуха в регионе будет ощущаться как – 5 градусов Цельсия. Фото: Виктория Гаврик

В воскресенье, 9 апреля 2023 года, ямальцев ждет пасмурная и морозная погода. В отдельных районах автономного округа пройдет метель. Ночью может пойти снегопад. По данным метеорологов, северо-западный ветер внесет свои коррективы в погоду на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

Из-за непогоды и ветра температура воздуха в регионе будет ощущаться как – 5 градусов Цельсия, хотят на самом деле столбики термометров замрут на отметке ночью – 0 градусов, а днем местами до +5 градусов Цельсия.

Синоптики заявляют, наиболее ветрено в Ямале будет в воскресенье, 9 апреля.