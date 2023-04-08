На Ямале 8 апреля 2023 года коронавирусом заболели еще 32 человека Фото: Татьяна Коркина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 32 человека. С начала периода количество заболевших достигло 155 476.

При этом выздоровели 49 северян за сутки и 153 833 за весь период. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 1 064 ямальца.

В России выявлено 8 955 человек с COVID-19, госпитализировано 1 221 россиянин. Всего в стране зарегистрировано 22 706 980 случаев. Излечились от коронавируса за сутки 9 956 жителей, а 37 - скончались. Всего 22 080 949 человек выздоровело и 397 534 человек умерло.