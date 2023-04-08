В Салехарде с помощью системы «Безопасный город» за год раскрыто 36 преступлений

В Салехарде работают 500 камер видеонаблюдения Фото: Татьяна Коркина

В Салехарде за год раскрыто 36 преступлений с помощью системы «Безопасный город». Статистику работы системы опубликовали на официальной странице администрации города.

В городе работают 500 камер видеонаблюдения, которые фиксируют малейшие нарушения в окружной столице. Они установлены в самых многолюдных местах, и являются надежными помощниками городских управленцев и правоохранителей уже почти 20 лет.

Система самостоятельно обрабатывает информацию, оценивает критичность ситуации, автоматически информирует о ЧП. А одной из основных её функций - фиксировать противоправные действия. Благодаря системы удалось раскрыть несколько случаев вандализма - выявить тех, кто портит новые остановки и мусорит в общественных местах. Кроме того, в объектив камер часто попадают случаи краж, мошенничества, грабежей.

В прошлом году с помощью «умных» камер выявлено 65 административных правонарушений. Несколько «громких» ЧП попали в объективы и в этом году.