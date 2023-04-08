В ЯНАО 8 апреля 2023 года ожидается сильный ветер до 28 м/с Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 8 апреля 2023 года, ямальцев ждет пасмурная и снежная погода, в отдельных районах метель. По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС, на территории округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с, в Приуральском, Шурышкарском, Надымском, Пуровском, Красноселькупском районах порывы 15-20 м/с, ночью в Ямальском и Тазовском районах порывы 17-22 м/с, ночью в предгорных районах (пгт. Харп, д. Лаборовая) порывы 23-28 м/с.

Температура воздуха ночью будет -5…-10 градусов, при прояснении -15…-20, по северо-востоку до -25. Днем потеплеет до -1…-6 градусов, а местами лишь до -11…-16, по северо-востоку будет значительно холоднее - около -20.