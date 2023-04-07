Певица из Муравленко приняла участие в главном вокальном шоу страны «Голос»

Фото: Елена Молдован, соцсети

Жительница Муравленко Юлия Дементьева приняла участие в главном вокальном шоу страны «Голос». Об этом сообщила глава города Елена Молдован.

Как отметила градоначальница, любовь к нотам и мелодиям появилась у девушку еще в 6 лет, и с тех пор она неустанно трудилась и обучалась эстрадному мастерству.

- В Детской школе искусств и Детской музыкальной школе Юлия училась по классу фортепиано. А тонкостям эстрадно-джазового вокала тогда еще юную звездочку обучил Андрей Пархоменко. О своих преподавателях она вспоминает с трепетом, теплом и большим уважением, - рассказала Елена Молдован.

Мощнейшими вокальными данными Юлия завоевывала лидирующие места в различных вокальных конкурсах. Уже сейчас девушка выступает на одной сцене с лучшими артистами страны как сольная артистка.

В скором времени на Первом канале выйдет эфир с участием северянки.