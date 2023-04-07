Глава МЧС России Александр Куренков прибыл на Ямал

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале продолжаются мероприятия масштабных учений «Безопасная Арктика-2023». Накануне в столицу региона прибыл глава МЧС России Александр Куренков.

Он встретился с участниками Арктической экспедиции, которые преодолели 1 600 километров по заснеженной и малоориентированной местности. Их путь пролегал через Республику Коми, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа.

В состав группы вошли 76 человек, они протестировали свыше 20 новейших и перспективных образцов техники и экипировки, отработали 18 условных происшествий, преодолели водные преграды, крутые спуски и подъемы.

Как отметил Александр Куренков, теперь предстоит обширный анализ полученных данных о технике, снаряжении, экипировке и тактике действий спасателей. Все участники ежедневно вели дневник экспедиции и записывали свои наблюдения. Результаты послужат базой для совершенствования аварийно-спасательной инфраструктуры в Арктике.

Также министр осмотрел состояние ледовой переправы через Обь и обсудил с правительством региона применение группировки беспилотных авиационных систем на территории Арктической зоны России. Ключевые задачи проекта - воздушная разведка очагов природных и техногенных пожаров, зон наводнения и подтопления, воздушное патрулирования заданных районов, контроль зон ЧС, определение их границ и точных координат.