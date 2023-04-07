Фото: Андрей Воронов, соцсети

Предстоящим летом в Новом Уренгое продолжат обновлять улицу Центральная магистраль. Об этом сообщил глава города Андрей Воронов.

- На пешеходных зонах поставят скамейки и качели. Благодаря этому пешие прогулки станут комфортнее, - отметил градоначальник.

В прошлом году здесь отремонтировали проезжую часть - появились широкая дорога и удобный пешеходный тротуар, освещение. На очереди - реконструкция моста через реку Томчару-Яха. После окончания работ проезжая и пешеходная части станут шире.

Проезжую часть и тротуары будет делать компания «Уренгойдорстрой», пешеходный мост - «Мостоотряд-11».

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Новом Уренгое отремонтируют улицу Таежная. Работы продлятся два года.