В отдаленном микрорайоне Нового Уренгоя открылось отделение волонтерского движения «Сердце цвета хаки»

Фото: администрация Нового Уренгоя

В микрорайоне Лимбяяха открылось отделение волонтерского движения «Сердце цвета хаки», возглавила которое Ольга Землякова. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- С каждым днем наши ряды увеличиваются. Люди приходят, приносят продукты питания, хозтовары и все, что необходимо для солдат», - рассказала Ольга Землякова

Сейчас в штабе волонтерского движения насчитывается уже больше 60 человек. Сейчас активисты занимаются изготовлением блиндажных свечей, в этом деле им помогают школьники.

Технология проста: картонная полоска закручивается спиралью, устанавливается в жестяной банке и заливается растопленным парафином.

Затем гуманитарный груз передадут в штаб «Сердце цвета хаки». Оттуда он централизованно отправится в зону СВО.

Фото: администрация Нового Уренгоя

Ранее неравнодушные новоуренгойки из объединения «Сердце цвета хаки» изготовили для бойцов СВО более пяти тысяч наборов сухих супов: борщ, солянка, уха и прочее. Их легко приготовить в полевых условиях - нужно просто залить кипятком.