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НовостиЗдоровье7 апреля 2023 9:23

На Ямале 7 апреля 2023 года коронавирусом заболел еще 51 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 7 апреля 2023 год
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 51 человека. С начала периода количество заболевших достигло 155 444.

При этом в больницы региона госпитализировано 5 человек, выздоровели 37 северян. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 1 064 ямальца.

В России выявлено 8 915 человек с COVID-19, госпитализировано 1 167 россиян. Всего в стране зарегистрировано 22 698 025 случаев. Излечились от коронавируса 10 685 жителей, а 38 - скончались.