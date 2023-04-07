Ноябрьские школьники запустили спутник в стратосферу

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В Ноябрьске ученики школы №7 запустили спутник в стратосферу. Как пояснили в городской администрации, речь идет о проекте по физике. Воплотить его в жизнь ребятам помогли учитель Алексей Еланцев, директор Александр Голиков и участник всероссийского движения «Вдохновители», сооснователь компании «Стратонавтика» Денис Ефремов.

- Это нетривиальный подход наших учителей к преподаванию своих предметов. Наверняка такой практический опыт дети запомнят на всю жизнь. И если мы говорим об интересной физике - это очень показательный пример, - отметил глава города Алексей Романов.

Запуск проходил под руководством Дениса Ефремова на территории «Ноябрьск-парка». Спутник поднялся на высоту 30 километров, а спустя два часа успешно приземлился недалеко от микрорайона Вынгапуровский

Собирали спутник в «Лаборатории приборостроения», созданной при школе. Данные, полученные в ходе эксперимента, помогут в изучении воздушных потоков, изменении температуры, влажности, составе воздуха и уровне радиации.

Отметим, что «Вдохновители» - это Всероссийское Движение, которое осуществляет свою деятельность при поддержке Министерства просвещения РФ и Народного фронта. В него входят более 150 известных предпринимателей, ученых, общественных и культурных деятелей, которые помогают подросткам найти себя и реализовать свой потенциал.